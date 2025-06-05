ليبرمان يتهم نتنياهو بتسليح تنظيم "داعش"

شفق نيوز/ اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، يوم الخميس، حكومة نتنياهو بأنها قامت بتسليح تنظيم "داعش" لمحاربة حركة حماس في قطاع غزة.

وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل تقوم بتسليح الميليشيات التي تتعاطف مع تنظيم "داعش" في قطاع غزة، حتى تقاتل حركة حماس لصالحها، وتعجل بانهيارها، محذراً من هذا الإجراء.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتهامات ليبرمان، بقوله، إن "إسرائيل تعمل على هزيمة حركة حماس بطرق مختلفة، بناء على توصيات كافة رؤساء الأجهزة الأمنية".

وعلقت قناة "كان 11" على تصريحات ليبرمان الصاعد بقوة مع حزبه "إسرائيل بيتنا" في استطلاعات الرأي الأخيرة، بأن "هناك بالفعل قوة مسلحة في غزة زعمت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تسيطر على المنطقة التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن تصريحات ياسر أبو شباب، الذي أُفيد بأنه يقود ميليشيا مسلحة تُعارض حركة حماس في جنوب قطاع غزة، في رسالة مسجلة أنه يعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية الشرعية، أي السلطة الفلسطينية، وأنه يعمل بموجب تعليماتها وبالتنسيق الكامل معها، لكنه ينتشر بقواته التي لا تتجاوز 500 فرد في المناطق التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي، ويدعو النازحين للعودة إلى بيوتهم.

ووفق إشارة قناة "كان" العبرية، فإن ميليشيا "أبو شباب"، التي يتهمها ليبرمان بالانتماء لـ"داعش"، تتهمها حركة حماس بالعمالة لإسرائيل، وفي المقابل تقول إسرائيل عنه إنه كان تاجر مخدرات، ولم تعلق عليه لا السلطة الفلسطينية ولا حركة فتح.

وشوهد عناصر الميليشيا الجديدة والأولى المعارضة لحركة حماس في غزة، وهم ينصبون خياماً ويوزعون مساعدات على العائلات في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

كما دعت الميليشيا "جميع وسائل الإعلام" إلى المنطقة التي توجد فيها، لمشاهدة نشاطاتها.