آليات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتفتش منزلاً

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية في الجنوب السوري، يوم الجمعة، بأن آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت داخل قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.

وبحسب المعلومات، قامت القوة الإسرائيلية بمداهمة أحد المنازل وتفتيشه قبل أن تنسحب باتجاه الأراضي المحتلة.

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا، ما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر جنوب سوريا، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي في الأشهر الماضية من عملياته العسكرية والاستطلاعية قرب الحدود، متذرعاً بتهديد أمنه وبوجود أسلحة.