لندن تمنح واشنطن "إذناً محدوداً" لاستخدام قواعدها العسكرية وتحذر طهران من "التهور"

شفق نيوز - لندن

قررت وزارة الدفاع البريطانية، يوم السبت، منح الولايات المتحدة الأمريكية الإذن باستخدام قواعدها العسكرية في "عمليات دفاعية محددة"، في وقت تتخذ فيه العمليات العسكرية في المنطقة بُعداً تصاعدياً متسارعاً.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "طائراتها وأصولها العسكرية الأخرى تواصل مهام الدفاع عن رعاياها ومصالحها في الشرق الأوسط"، مؤكدة التزامها بحماية الأمن الإقليمي.

ووصفت الوزارة التحركات الإيرانية الأخيرة بـ"المتهورة"، مشددة على أن تهديد طهران للملاحة واحتجاز السفن في مضيق هرمز يشكل خطراً مباشراً على المصالح البريطانية ومصالح الحلفاء في المنطقة.