لملاحقة داعش.. "قسد" تطلق عملية أمنية واسعة في الرقة بدعم التحالف الدولي

شفق نيوز- الرقة

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم السبت، عملية أمنية واسعة في مدينة الرقة، بدعم وتعاون كامل من قوات التحالف الدولي، تستهدف أوكار خلايا تنظيم داعش.

وذكرت "قسد" في بيان اطلعت عليه شفق نيوز أن العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة فلول التنظيم ومكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي في المنطقة.

وأكدت أن قواتها تمكنت من تصفية عدد من العناصر الإرهابية وتدمير منشآتهم ومخابئهم، مشددة على أن لا مكان للتطرف والعنف بين المدنيين.

وأشارت في البيان إلى أن تفاصيل العملية والمستجدات الميدانية ستُعلن لاحقاً بعد استكمال تفتيش المواقع وتأكيد تحييد التهديد بشكل كامل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على ضم سوريا إلى قائمة دول التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (داعش) وذلك بعد إتمام عملية الدمج بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري وفق ما أفاد به مصدر عسكري.

ووفق المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الحكومة السورية أبدت ترحيباً مبدئياً بالمشروع الأميركي إلى جانب ابداء قوات سوريا الديمقراطية استعدادها للعمل والتنسيق مع الحكومة السورية لمكافحة أنشطة تنظيم داعش في سوريا.

ونبه إلى أن عملية انضمام سوريا إلى التحالف الدولي تستوجب عدد من الخطوات منها تنظيم الجيش السوري واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السورية، مؤكداً أن "المقترح يتضمن تشكيل قوة عسكرية مشتركة من الجيش السوري وقسد لقيادة عمليات مكافحة التنظيم بدعم من التحالف الدولي".

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي في تصريحات إعلامية سابقة إن "واشنطن اقترحت تشكيل قوة مشتركة بين "قسد" والقوات الحكومية لمواجهة "داعش"، وقد تم قبول هذه المقترحات من قبل "قسد"، بهدف جعل الحرب على التنظيم ذات طابع وطني شامل.