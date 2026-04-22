لمخالفتهما القوانين..الحرس الثوري يستهدف ويصادر سفناً تجارية في مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، أن الحرس الثوري نفذ إجراءات عسكرية وأمنية بحق عدد من السفن التجارية في مضيق هرمز، بدعوى مخالفتها قوانين العبور.

وذكرت وكالة "فارس" الايرانية شبه الرسمية، أن "قوات الحرس الثوري استهدفت سفينتين تجاريتين انتهكتا القوانين وحاولتا العبور من المضيق"، مشيرة إلى "استهداف سفينة ثالثة تدعى (إيفوريا)، والتي لا تزال عالقة قبالة السواحل الإيرانية".

في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" عن البحرية الإيرانية تأكيدها "مصادرة سفينتين وجرّهما إلى السواحل الإيرانية"، موضحة أن "السفينتين (فرانشيسكا) و(إيبامينودس) تسببتا بتهديد الأمن البحري".

وأكدت بحرية الحرس الثوري أن قواتها "ستتعامل قانونياً وبشكل صارم مع أي إجراءات تنتهك القوانين الإيرانية الخاصة بحركة الملاحة في مضيق هرمز"، لافتة إلى أنه "تم إيقاف سفينتين ونقلهما إلى داخل المياه الإيرانية بعد مخالفتهما قواعد العبور".