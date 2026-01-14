ألمانيا وإيطاليا وبولندا تدعو رعاياها لمغادرة إيران فوراً

شفق نيوز- برلين/ روما/ وارسو

دعت وزارات خارجية ألمانيا وإيطاليا وبولندا، مساء اليوم الأربعاء، رعاياهم إلى مغادرة إيران فوراً وعدم السفر إليها وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشدها العديد من المدن والتهديد الأميركي بشن ضربات عليها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية البولندية قولها إن "على جميع البولنديين مغادرة إيران فوراً وعدم السفر إليها"، فيما نقلت أيضاً عن الخارجية الإيطالية: على رعايانا مغادرة إيران، كما ذكرت الخارجية الألمانية: ندعو المواطنين الألمان إلى مغادرة إيران.

وتأتي هذه الدعوات بعد إجراءات مماثلة اتخذتها عدة دول في الأيام الماضية، حيث دعت كندا وفرنسا أمس الثلاثاء، وقبلهما أميركا والهند وغيرها من الدول، رعاياهم المقيمين في إيران إلى المغادرة في ظل تزايد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.

وفي ظل آخر التطورات الإقليمية والضغوط الخارجية على إيران، اتهم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، الأربعاء، قوات الأمن الإيرانية في قمع الاحتجاجات والمعارضة في البلاد، معلنين استعدادهم لفرض إجراءات تقييدية إضافية على طهران إذا استمرت في انتهاك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق اليوم أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن الولايات المتحدة بدأت بإجلاء عدداً من جنودها من قاعدة العديد الجوية في قطر ومن عدة قواعد أخرى في المنطقة، تحسباً لاحتمال اندلاع صراع عسكري مع إيران على خلفية الاحتجاجات داخل البلاد.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يدرس خيار توجيه ضربات لإيران رداً على ما وصفته مصادر أميركية بـ"القتل الجماعي" للمتظاهرين، وفي المقابل، هددت إيران بالرد عبر استهداف القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.

ورجح مساعد وزير الدفاع والخارجية الأميركي السابق، مارك كيميت في حديث لوكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن تستهدف الولايات المتحدة قادة الحرس الثوري الإيراني والباسيج.

وقالت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة تُعرف باسم "هرانا" إنها أكدت مقتل 2571 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات قبل أسبوعين. وفي المقابل، نقل مسؤول أميركي أن إسرائيل شاركت مع واشنطن تقييماً يفيد بأن عدد القتلى لا يقل عن 5000 متظاهر.

ومن الجانب الإيراني، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي إن قواته في "أعلى مستوى من الجاهزية" للرد على أي هجوم.