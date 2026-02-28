ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: لم نشارك في الضربات ضد إيران

شفق نيوز- متابعة

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يوم السبت، عدم المشاركة في الضربات ضد إيران، فيما أدانت في الوقت نفسه الهجمات الإيرانية على دول المنطقة.

وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك: "لم نشارك في الضربات ضد إيران لكننا على اتصال وثيق بشركائنا الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأدانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "الهجمات الإيرانية على دول المنطقة".

هذا وكانت السفارة البريطانية في بغداد، أصدرت اليوم السبت، مجموعة إرشادات لمواطنيها في العراق، من أجل سلامتهم، في ظل التصعيد القائم في المنطقة.

إلى ذلك أعلنت شركة مصر للطيران والخطوط الجوية التركية، السبت، تعليق الرحلات الجوية إلى العراق ودول أخرى في دول الخليج والأردن، على خلفية المواجهة بين إيران، وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي في جميع مطارات البلاد، وذلك عقب الضربات الجوية الإسرائيلية - الأميركية التي انطلقت صباحاً مستهدفة العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مسؤول إعلام وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء العراقية تم غلقها، ونجري حالياً عملية تفريغ الطائرات".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بـ"الاستباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة يُتوقع أن تكون واسعة النطاق.

وأدى الهجوم إلى تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط والخليج، بعد رد إيراني بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من مدن المنطقة، بينها المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، وسط مخاوف من اتساع المواجهة إلى صراع إقليمي مفتوح.