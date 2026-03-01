ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تستعد لـ"تدمير قوة إيران" وترمب "يساند" البحرين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مساء اليوم الأحد، في بيان مشترك استعدادهم لاتخاذ "خطوات دفاعية متكافئة" بهدف "تدمير مصدر قدرة إيران على إطلاق صواريخ ومسيرات"، في وقت تلقت فيه البحرين دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحفاظ على "أمنها".

وأورد البيان المشترك للدول الثلاث، أن "قادة (الدول الثلاث) قلقون حيال الهجمات الصاروخية غير المتكافئة والعشوائية التي تشنها إيران على دول المنطقة" رداً على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي تستهدفها".

وفي وقت سابق، قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، دعت الأحد إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" والاحترام الكامل للقانون الدولي في الصراع الخاص بإيران وفي أنحاء الشرق الأوسط.

وذكرت كالاس في بيان صادر باسم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ندعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت البحرين، أعلنت تعرض إحدى المنشآت البحرية بالقرب من ميناء سلمان لهجوم إيراني.

وقالت الداخلية البحرينية في منشور على حسابها في "إكس": "العدوان الإيراني يستهدف إحدى المنشآت البحرية بالقرب من ميناء سلمان".

وأضافت أن "الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.

كما تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا من الرئيس دونالد ترمب، والذي أدان خلال الاتصال العدوان الإيراني الذي استهدف أراضي مملكة البحرين، مؤكدا دعم الولايات المتحدة ووقوفها إلى جانب المملكة واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم فيما تتخذه من إجراءات كفيلة بحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وكان مركز الاتصال الوطني قد أكد السبت أن البحرين تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تعاملت معها بنجاح.