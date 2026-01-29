ألمانيا.. حجز أصول تُقدر بـ42 مليون دولار في قضية حاكم مصرف لبنان السابق

شفق نيوز- برلين

أعلنت السلطات الألمانية، يوم الخميس، أن النيابة العامة في البلاد حجزت أصولاً تُقدّر بنحو 35 مليون يورو (نحو 42 مليون دولار)، في إطار تحقيق بغسل أموال يستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأربعة أشخاص آخرين.

وقال مدعون في ميونيخ في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الأصول تشمل "عقارات تجارية مرتفعة القيمة في ميونيخ وهامبورغ، إضافة إلى حصص في شركة عقارية في دوسلدورف".

ومن المقرر أن تبتّ محكمة في ميونيخ في ما إذا كان من الممكن مصادرة هذه الأصول بشكل دائم.

ويتهم الادعاء حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، بالتعاون مع شقيقه، بـ"اختلاس أكثر من 330 مليون دولار من أموال المصرف بما يضر بالمصرف وبالدولة اللبنانية" بين عامي 2004 و2015، بهدف "الإثراء غير المشروع".

ووفقاً للمدعين فإن هذه الأموال نتجت من معاملات مالية بين المصرف المركزي ومصارف تجارية في لبنان.

ويقول الادعاء إن الأموال غُسلت عبر شركة وهمية في جزر العذراء البريطانية، واستخدمها رجا سلامة وثلاثة متهمين آخرين في استثمارات بألمانيا ومناطق أخرى من أوروبا.

وتولّى رياض سلامة حاكمية المصرف المركزي اللبناني بين عامي 1993 و2023، وواجه اتهامات عدة بينها الاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي في تحقيقات منفصلة داخل لبنان وخارجه، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.

وكانت النيابة العامة الألمانية قد فتحت تحقيقها في 2021، وتتعاون مع محققين من فرنسا ولوكسمبورغ.

ويُتهم سلامة بأنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي وصفه البنك الدولي بأنه من بين الأسوأ في التاريخ الحديث، لكنه دافع عن إرثه واعتبر نفسه "كبش فداء".

وأوقف سلامة في لبنان في 2024، ووجّهت إليه في نيسان/أبريل 2025 تهمة اختلاس 44 مليون دولار من المصرف المركزي، قبل الإفراج عنه في أيلول/سبتمبر الماضي بكفالة مالية تجاوزت 14 مليون دولار، مع منعه من السفر لمدة عام.