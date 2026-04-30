ألمانيا تعلن استعدادها لتدخل عسكري في مضيق هرمز

شفق نيوز- برلين

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس، استعداد بلاده للمشاركة في إجراءات عسكرية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، شريطة الحصول على تفويض دولي أو موافقة برلمانية.

وقال ميرتس، في تصريحات أطلقها اليوم، إن على إيران "العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقف عن المماطلة"، مطالباً بفتح مضيق هرمز "من دون شروط".

وأضاف أن ألمانيا مستعدة للمشاركة في التخطيط العسكري لأي مهمة تتعلق بالمضيق، مؤكداً ترحيب بلاده بإشراكها في هذه الجهود.

وتأتي تصريحات ميرتس وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالمضيق، وما يرافقها من ضغوط اقتصادية على الأسواق العالمية، إلى جانب سجال علني مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي انتقد موقف المستشار الألماني بشأن إيران.

وذكرت تقارير، اليوم الخميس، أن ألمانيا مستعدة لتقديم خبراتها في إزالة الألغام والمراقبة البحرية ضمن أي مهمة دولية محتملة.

وأشارت إلى أن ميرتس يعتزم طرح المقترح، يوم الجمعة، خلال اجتماع مقرر في باريس.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن في 25 نيسان / أبريل الحالي، أن وحدات بحرية ألمانية ستتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط، تشمل كاسحة ألغام وسفينة قيادة وإمدادات، من دون تحديد موعد الانتشار.