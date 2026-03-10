ألمانيا تسحب "مؤقتاً" موظفي سفارتها في بغداد

شفق نيوز- برلين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء، أن بلاده سحبت مؤقتا ‌موظفي سفارتها في بغداد من العراق بسبب تزايد المخاطر ​الأمنية في ظل الصراع ​الدائر في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث، إنه "تم نقل موظفي السفارة ​الألمانية في بغداد مؤقتا من العراق بسبب حالة التهديد"، مبينا ​أن "سلامة الموظفين تخضع ​لتقييم مستمر".

وأفاد بأنه "لا يزال بالإمكان ‌الاتصال ⁠بالسفارة، على الرغم من أن خدماتها القانونية والقنصلية كانت محدودة للغاية منذ بعض ​الوقت بسبب ​الوضع ⁠الأمني".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قامت، مؤخرا، بنقل موظفي السفارة الألمانية في العاصمة الإيرانية طهران إلى مكان آمن خارج البلاد بشكل مؤقت، وذلك عقب تجدد الهجمات العنيفة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.