لليوم السابع.. فرق الإطفاء و16 طائرة تواصل إخماد حرائق اللاذقية السورية

شفق نيوز - اللاذقية

تواصل فرق الإطفاء السورية بمساندة 16 طائرة عمليات إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية السورية لليوم السابع على التوالي.

وقالت مصادر سورية، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "16 طائرة إطفاء من تركيا والأردن ولبنان شارك في عمليات الإطفاء حتى الآن، ومن المتوقع زيادة العدد إلى 20 طائرة لتعزيز الجهود الجوية، فيما تعمل آليات برية متخصصة على الأرض بمساندة فرق الإطفاء المحلية والدولية".

وأضافت أن "هذه الجهود جاءت بالتنسيق المستمر عبر غرفة عمليات مشتركة تضم الوزارات المعنية والجهات الدولية، بهدف السيطرة على النيران وحماية المناطق الحيوية مثل محمية الفرنلق ذات الأهمية البيئية الكبيرة".

وأشارت المصادر، إلى أن "التحديات لا تزال كبيرة حيث تعوق التضاريس الوعرة مثل المنحدرات الشديدة والغابات الكثيفة وصول الفرق إلى بؤر النيران، خاصة في مناطق الشيخ حسن وقسطل معاف، كما تسهم الرياح القوية في امتداد الحرائق بشكل سريع، رغم محاولات إنشاء خطوط النيران باستخدام الآليات الثقيلة لعزل بعض البؤر".

وأوضحت أن "مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة تشكل تهديدا مباشرا لسلامة رجال الإطفاء، وتزيد من تعقيد الموقف على الأرض"، مؤكدةً "إجلاء أكثر من 25 عائلة من منطقة الغسانية في ناحية كسب بعد اقتراب ألسنة اللهب منها".

هذا وأبدت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم أمس الثلاثاء، استعدادها لتقديم المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة منذ أيام في غابات الساحل السوري والتي تسببت بخسائر واسعة في الغطاء النباتي، وسط صعوبات كبيرة في السيطرة عليها، مما أثار مخاوف من تفاقم الأضرار البيئية والاقتصادية في البلاد التي تعاني منذ سنوات من تداعيات الأزمة والحرب.