للمرة الثانية.. إيران تعلن استهداف حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، مساء اليوم الخميس، استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، بصواريخ تابعة للبحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في ثاني ضربة للمدمرة الأميركية.

وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: "أُصيبت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، التي كانت تقترب من الحدود البحرية الإيرانية في بحر عُمان لمسافة 340 كيلومترًا بهدف إدارة مضيق هرمز".

وبين أن الاستهداف تم "بصاروخ مُسيّر تابع للبحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري، وفرّت بسرعة مع مدمراتها، وهي الآن على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من المنطقة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن استهداف حاملة الطائرات الأميركية إبراهام لينكولن.

وجاء في بيان جديد للحرس يحمل الرقم 7: "في أعقاب أعمال التبجح التي قامت بها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهجماتها على أهداف الأعداء الأميركيين الصهاينة، تعرضت حاملة الطائرات الأميركية (أبراهام لينكولن) لهجوم بأربعة صواريخ باليستية".

وبين أن "الضربات القوية التي تشنها القوات المسلحة الإيرانية على القوات العسكرية المنهكة للعدو دخلت مرحلة جديدة، وستصبح البر والبحر مقابر متزايدة للمعتدين الإرهابيين".