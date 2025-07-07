للمرة الثانية.. إسرائيل تعلن اعتقال "خلية ايرانية" جنوب سوريا

شفق نيوز - الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني في عملية خاصة جنوب سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على موقع أكس، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "استنادًا إلى معلومات تمّ الحصول عليها من تحقيقات وحدة 504، نفذت قوات من لواء ألكسندروني (اللواء 3)، عملية ليلية تم خلالها اعتقال خلية عناصرها تمّ تشغيلها من قبل فيلق القدس الإيراني في منطقة تل كودنة جنوب سوريا".

وبين أنه "للمرة الثانية خلال الأسبوع الأخير، نفذت قوات الفرقة عملية ليلية دقيقة تمّ خلالها اعتقال عدد من النشطاء الذين شكّلوا تهديدًا في المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال ما وصفها "خلية إيرانية" خلال عملية خاصة جنوب سوريا.