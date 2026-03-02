لقاء "إيجابي" بين عبدي ومبعوث دمشق بشأن دمج "قسد" بالحكومة السورية

شفق نيوز- الحسكة

بحث قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مع وفد الحكومة السورية، يوم الاثنين، خطوات تنفيذ اتفاق دمج "قسد" مع القوات الحكومية.

واستقبل عبدي وفداً من الحكومة السورية برئاسة العميد زياد العايش المبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق "29 كانون الثاني" مع قوات سوريا الديمقراطية وتحقيق الاندماج، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وقائد قوات الأسايش الكوردية محمود خليل علي ومسؤولين حكوميين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المباحثات تركزت حول سير عملية الاندماج بين "قسد" والحكومة السورية وضرورة تسريع خطوات المدمج، موضحا إن النقاشات بين الجانبين اتسمت "بالشفافية والإيجابية".

وأعلنت الحكومة السورية في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.