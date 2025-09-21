لقاء مرتقب بين أردوغان والشرع في نيويورك

شفق نيوز- أنقرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أنه سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية من مطار أتاتورك قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "لن نترك سوريا وحيدة وسنسخّر كل الإمكانات كي تزداد قوة".

وأضاف: "من الممتع للغاية بالنسبة لنا أن الإدارة الجديدة لجارتنا سوريا موجودة أيضاً، كنا قد أجرينا لقاءً مع الشرع ووزير خارجيته في قطر، وسنستضيفهما قريباً في أنقرة".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، موضحاً: "سأتحدث عن الفظائع في غزة، فإن القضية الأكثر أهمية في هذه الجمعية العامة هي إعلان العديد من الدول أنها ستعترف بفلسطين، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع حل الدولتين".

كما كشف أردوغان عن لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس 25 أيلول/سبتمبر الجاري في واشنطن، قائلاً: "سأذهب إلى واشنطن وألتقي بصديقي العزيز ترامب، وسنناقش القضايا التي من شأنها تعزيز تعاوننا الثنائي، وستكون القضايا الإقليمية بالطبع على رأس جدول أعمالنا".

وتابع: "لقد أعربنا سابقاً عن دعمنا لرؤية ترامب للسلام العالمي وجهوده لتحقيق هذه القضية، وتقع على عاتقنا نحن القادة مسؤولية كبيرة في وقف الصراعات والتوترات، وسنعمل على وقف الدماء والدموع في منطقتنا".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل صباح اليوم الأحد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود، يرافقه وفد رفيع يضم أربعة وزراء، ومن المقرر أن تستمر الزيارة خمسة أيام.

وكشفت شبكة CBS News الأمريكية أن الترتيبات جارية لعقد لقاء بين ترامب والشرع على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".