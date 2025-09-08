لقاء مرتقب بين الشيباني ووزير إسرائيلي لبحث ملف الجنوب السوري

شفق نيوز- الشرق الأوسط

يستعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، هذا الأسبوع في إطار محادثات تُجرى بوساطة الولايات المتحدة، لبحث سبل التهدئة في الجنوب السوري.

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية، فإن اللقاء يأتي استكمالاً لجولات سابقة من المشاورات التي تركز على التوصل إلى تفاهمات ميدانية تقلل من حدة التوتر وتعزز فرص التوصل إلى ترتيبات أمنية في المنطقة.

يذكر أن الشيباني قد التقى في 20 آب/ أغسطس الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً إسرائيلياً، حيث جرى بحث ملفات تتعلق بالجنوب السوري، وجهود تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشهد اللقاء التوصل إلى الاتفاق على تكثيف الجهود لخفض التصعيد، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، إضافة إلى دعم التفاهمات التي تسهم في استقرار الأوضاع ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، كما شمل الاتفاق إعادة تفعيل اتفاق عام 1974 المتعلق بفصل القوات.