لقاء بلا تفاصيل.. الفياض وفيدان يجتمعان في أنقرة

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم السبت، أن وزيرها هاكان فيدان التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض في العاصمة أنقرة.

جاء ذلك بحسب منشور للوزارة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، دون ذكر أي تفاصيل حول فحوى اللقاء.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يتصاعد فيه الجدل في العراق بشأن قانون الحشد الشعبي وسط ترجيحات سياسية بتأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة لوجود اعتراضات داخلية وخارجية على القانون.

وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.

وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى "الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم داعش، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.

وجاءت هذه الدعوة خلال خطبة جمعة شهيرة، استجابت لها آلاف العناصر من الفصائل الشيعية المسلحة، بعضها كان موجوداً قبل عام 2014.