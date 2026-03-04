إلغاء مراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء، بإلغاء مراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي التي كان من المقرر إقامتها في قاعة الصلاة بالعاصمة طهران.

وأوضح التلفزيون أنه "سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لمراسم الوداع في وقت لاحق"، من دون الكشف عن أسباب الإلغاء.

وفي وقت سابق من اليوم.. أفادت وسائل إعلام إيرانية، بانطلاق مراسم إلقاء نظرة الوداع على المرشد الإيراني علي خامنئي في العاصمة طهران، ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً"، لافتة إلى أن "مراسم الوداع ستستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد وتفاصيل مراسم الجنازة فور الانتهاء من تحديدها رسمياً".

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أفادت أمس الثلاثاء، بأن مراسم وداع ودفن المرشد الإيراني علي خامنئي، ستكون في مصلّى الإمام الخميني الكبير في طهران"، مبينة أن "خامنئي سيوارى في الثرى في مدينة مشهد بعد إقامة مراسم التأبين".