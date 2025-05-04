"لعلاج الدروز".. إسرائيل تدرس إنشاء مستشفى ميداني في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث بجدية إنشاء مستشفى ميداني داخل الأراضي السورية، في خطوة وصفت بأنها "استعداد لما هو أسوأ".

وذكر موقع "i24 news"، أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أكدوا فعالية الضربات الجوية التحذيرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخراً، لكنها بحسب تقييماتهم، قد لا تكون كافية لمنع وقوع خسائر بشرية كبيرة إذا ما احتدمت الاشتباكات على الأرض.

وأوضحوا، وفقاً للموقع، أن البنية الطبية للمستشفى المزمع إنشاؤه ستكون قابلة للتعديل حسب أعداد المصابين الذين قد يُنقلون إليه.

بدوره، أعلن مركز "زيف" الطبي في شمال البلاد أنه استقبل 21 جريحاً يوم أمس السبت، بعضهم خضع لعمليات جراحية متقدمة قبل إعادة 6 منهم إلى سوريا، كما نُقل مصاب آخر إلى المركز الطبي في مدينة نهاريا، وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها الشرطة العسكرية والجيش الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فإن الجرحى أُصيبوا بأعيرة نارية وشظايا نتيجة المواجهات الأخيرة، وتم توزيعهم على أقسام الجراحة والعظام لتلقي العلاج.

ووفقاً "I24 NEWS"، فإن هناك ضغوطاً من قبل شخصيات سياسية وقادة من الطائفة الدرزية مثل الشيخ موفق طريف والوزير السابق أيوب قرا، لتقديم كميات أكبر من المساعدات.

وشن فجر يوم أمس السبت، الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وقد تزامن القصف مع تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.