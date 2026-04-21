"لسنا محايدين".. الحوثي يتوعد بالانخراط في الحرب القادمة

شفق نيوز- صنعاء

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، الانخراط في الحرب القادمة المتوقعة في ظل احتمالات التصعيد وقرب انتهاء التهدئة الحالية، معلناً أن موقف الحركة واضح في مواجهة أي عدوان أميركي-إسرائيلي يستهدف إيران، و"لن نكون على الحياد".

وقال الحوثي في خطاب له: "لن نقف على الحياد تجاه أي عدوان يستهدف إيران. التهدئة الحالية تشارف على الانتهاء، وهي هشة، واحتمالات التصعيد قائمة بقوة".

وأضاف: "موقفنا واضح: لن نكون محايدين في مواجهة أي عدوان أميركي-إسرائيلي يستهدف إيران. نحن في مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي وشريكه الأميركي؛ وإذا عاد العدو إلى الحرب، سننخرط فيها. وحتى مع استمرار التهدئة، جولات الصراع القادمة حتمية، فهذا الهدوء مجرد استراحة محارب ضمن معركة مستمرة".

وانتقد الحوثي من يلومون المقاومة في لبنان (حزب الله) ويحملونها مسؤولية الرد على العدوان، مؤكداً أن ردها جاء بعد اعتداءات استمرت 15 شهراً في لبنان.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفادت تقارير إعلامية مقرّبة من الدوائر الأمنية الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية أتمّت استعداداتها لمواجهة احتمال استئناف العمليات العسكرية، وذلك بالتزامن مع تعثّر المفاوضات السياسية واقتراب انتهاء الفترة الزمنية المتفق عليها لوقف إطلاق النار.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن بلاده على أهبة الاستعداد للتحرك عسكرياً ضد إيران، معتبراً أن "القصف هو الاستراتيجية الأنسب للبدء بها".

وأشار ترمب إلى أن الوقت المتبقي بشأن وقف إطلاق النار ليس كثيراً، مؤكداً أن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي يمكّنها من تحقيق ما لم ينجزه رؤساء سابقون.

من جهته، أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، الثلاثاء، وجود جهود حثيثة لإقناع إيران بالمشاركة في الجولة الثانية للمفاوضات مع أميركا، مبيناً أن وقف إطلاق النار ينتهي في الساعة 4:50 صباح غد الأربعاء، بتوقيت باكستان، مؤكداً أن قرار إيران بالمشاركة في المحادثات قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية.