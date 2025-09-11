لدعم الطاقة..السعودية تمنح سوريا 1.6 مليون برميل نفط

شفق نيوز- الرياض

وقعت السعودية، يوم الخميس، اتفاقية مع سوريا، لتوريد 1.65 مليون برميل من النفط الخام، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة السوري.

وستضمن الاتفاقية، "استمرارية تشغيل مصفاة بانياس، ما يعزز استقرار إمدادات الطاقة في سوريا"، وفقا لقناة "العربية".

وكانت السعودية، قد وقعت في تموز/ يوليو الماضي، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.

وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت، في وقت سابق، أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك "العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية".