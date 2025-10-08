لجذب 5 ملايين عراقي.. طهران تستعد لاتفاقية جديدة مع بغداد

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، الاستعداد لتطبيق اتفاقية سياحية جديدة مع العراق لرفع الطاقة الاستيعابية للرحلات البرية من 3.5 مليون إلى 5 ملايين سنوياً.

وقال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني رضا صالحي أميري على هامش اجتماع الحكومة: "يتواجد حالياً وفد إيراني يضم 80 شخصاً من أصحاب الفنادق ووكالات السفر الإيرانية في العراق في مجال السياحة لتنفيذ الاتجاه الجديد للرحلات البرية من البصرة (أقصى جنوب العراق) إلى مختلف مدن إيران وتوسيع الطاقة الاستيعابية السياحية".

وأضاف في تصريح للصحفيين نقلته وكالة "تسنيم"، قائلاً: "تُعدّ هذه الاتفاقية "نقطة تحول في تطوير السياحة بين البلدين، والتي اقترحها الجانب العراقي وسيتم تنفيذها قريباً. بناءً على هذه الاتفاقية، سترتفع الطاقة الاستيعابية للسياح العراقيين من 3.5 مليون إلى 5 ملايين سنوياً".

وأعلن صالحي أميري عن زيارته المرتقبة إلى بغداد لإتمام وتوقيع مذكرات التفاهم، وقال: "يسافر العراقيون حالياً إلى مدن مشهد، وأصفهان، وشيراز، وكيش، ورشت، ومدن أخرى في إيران، والعراق هو أحد أهم أقطاب سياستنا السياحية، وسيتم الانتهاء من الاتفاقيات ذات الصلة قريباً".