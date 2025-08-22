لتحسين جودة الرعاية.. دعم وطني لمرضى الفشل الكلوي في المشافي السورية

شفق نيوز- دمشق

يشكل دعم مرضى الكلى خطوة أساسية لضمان استمرارية الخدمة الطبية المقدمة لهم، والحد من فترات الانتظار، وتحسين جودة الرعاية في المستشفيات العامة.

وفي هذا الإطار، أطلق مجموعة من الأطباء المغتربين ورجال الأعمال السوريين، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية، ومؤسسة "ميدغلوبال سوريا"، مبادرة وطنية لتوريد 140 جهاز غسيل كلى إلى مختلف المحافظات في البلاد، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمراض الفشل الكلوي ومديريات الصحة وعدداً من المؤسسات المحلية.

وقال مدير مؤسسة "ميدغلوبال سوريا"، أنس بربور، لوكالة شفق نيوز "لقد تمكنا من توريد الدفعة الأولى البالغة 30 جهازاً، وبدأنا فعلياً بتركيب وتشغيل 15 جهازاً منها في مشفى ابن النفيس بدمشق".

وأضاف "تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص حاد في أجهزة غسيل الكلى، ومستلزمات التشغيل، ومحطات تنقية المياه، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الصيانة وضعف القدرة الاستيعابية للمراكز الموجودة".

وأوضح بربور أن "أهداف المبادرة تتمثل في رفع القدرة التشغيلية لمراكز غسيل الكلى في المشافي العامة، دعم نظام الإحالة بين المحافظات، تقليل فترات الانتظار للمرضى، وتعزيز استدامة الخدمة عبر تدريب الكوادر الفنية على الأجهزة الحديثة، وتأمين محطات المياه وقطع الغيار والمستهلكات الضرورية للتشغيل".

وبين "قد تم حتى الآن تركيب وتوزيع 50 جهازاً من أصل الخطة الكاملة التي تستهدف 140 جهازاً، 15 منها في مشفى الكلية الجراحي بدمشق، و9 في القسم الجديد المحدث من المشفى الوطني بحماة، و4 في مشفى السقيلبية، وجهازين في مشفى مصياف".

وتابع بربور "وفي درعا 15 جهازاً موزعة على المشافي، 5 في مدينة درعا، و3 في الحراك، و2 في الصنمين، و2 في طفس، وجهازاً واحداً في كل من بصرى، ونوى، وأزرع، بالإضافة إلى 5 أجهزة في المشفى الوطني في دير الزور".

وأكد أن "العمل يتم بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة، مديريات الصحة، والمشافي لضمان المتابعة و تقديم الخدمات النوعية".

واختتم بالقول، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لمؤسستنا في إطار مبادرة تعافي النظام الصحي في سوريا، وخصوصاً في القطاعات الأكثر هشاشة وضعفاً، بما يعزز قدرة المشافي الوطنية على تقديم خدمات حيوية لمرضى الفشل الكلوي".