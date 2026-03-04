لبنان: 9 ضحايا بغارتين إسرائيليتين على طريق مطار بيروت

شفق نيوز- بيروت

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، بسقوط ثلاثة قتلى و6 مصابين في الغارتين الإسرائيليتين عند طريق المطار بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقبل ذلك، أفادت وسائل إعلامية، باستهداف سيارة على طريق مطار الحريري، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أحد عناصر حزب الله في بيروت.

وبحسب تغطيات إخبارية، فإن "هناك غاراتين إسرائيليتبن متزامنتين استهدفتا سيارتين بصاروخين على طريق مطار بيروت".

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا أحد عناصر حزب الله في بيروت"، فيما أوضحت القناة 14 العبرية، أن هدف الهجوم الإسرائيلي في بيروت "المسؤول عن إدارة النيران" في حزب الله.