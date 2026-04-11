لبنان.. 2020 قتيلاً و6436 مصاباً منذ بدء الحرب مع إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء يوم السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد بلغت 2020 قتيلاً و6436 مصاباً منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وفي تطورات الحرب، أعلن حزب الله أنه قصف بدفعة صاروخية مستوطنة نهاريا، فيما أفادت وسائل إعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وفي الثاني من آذار/ مارس الماضي، فتح حزب الله جبهة لبنان وسط الصراع الذي تفجر بين إيران وإسرائيل وأميركا، إثر إطلاقه صواريخ ومسيرات نحو مستوطنات في شمال إسرائيل.

لترد القوات الإسرائيلية بغارات عنيفة على العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، فضلاً عن البقاع شرقي البلاد والجنوب.