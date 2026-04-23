لبنان: أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يتضمن انسحاب قواتها بالكامل

شفق نيوز- بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الخميس، أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب ان يتضمن انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية.

وقال سلام لواشنطن بوست، إن "لبنان لا يمكنه توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية".

وأضاف أن، لبنان يطالب إدارة ترمب للضغط على إسرائيل لتقليل مطالبها وإنهاء احتلالها، فلا يمكننا التعايش مع ما يسمى بـ"المنطقة العازلة" جنوب لبنان.

وتابع: نتطلع لموقف من ترمب مع اقتراب انتهاء الهدنة.

ويسعى لبنان خلال جولة المحادثات المرتقبة الجديدة اليوم الخميس في واشنطن، إلى انتزاع اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر إضافي.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي قبيل انتهاء مفعول الهدنة الحالية، ومدتها 10 أيام، والتي كانت قد أُبرمت بوساطة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتنتهي يوم الأحد المقبل.