لبنان.. إيقاف المسؤول عن وضع صورة نصر الله وصفي الدين على صخرة الروشة

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، يوم الخميس، عن توقيف شخصين واستجوابهما في ملف إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة نواف سلام وإضاءة صخرة الروشة بصورة أميني عام حزب الله السابقين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، تواصلت اليوم".

وأضافت الوكالة: "جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أمر بترك أحدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق".

وأشارت إلى أن الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة بالصورتين.

كما أفادت الوكالة بأنه تم استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين لاستجوابهم في هذه القضية يوم غد الجمعة.

وكان "حزب الله" قد خالف قرار منع التجمعات الواسعة خلال الفعالية، حيث عرض صورة نصرالله وصفي الدين على صخرة الروشة، وذلك في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما.

وعقب ذلك، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بيانا اعتبر فيه أن "ما حصل في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظمي التحرك، والذي نص بوضوح على عدم إنارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر أو من الجو، وعدم بث أي صور ضوئية عليها".