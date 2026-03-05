لبنان يفرض تأشيرة دخول على الإيرانيين ويمنع أي نشاط للحرس الثوري

شفق نيوز- بيروت

أعلن وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص، يوم الخميس، إعادة العمل بفرض تأشيرة دخول على الرعايا الإيرانيين الراغبين في دخول لبنان، ومنع أي نشاط للحرس الثوري الإيراني.

وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي، إنه "طلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط عسكري قد يقوم به عناصر الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن "من ارتكب الخطيئة هو من زجّ لبنان في مغامرات كنا بغنى عنها خدمةً لمصالح خارجية".

كما شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن "الاتهامات التي تقول إن قرارات الحكومة تتماهى مع قرارات إسرائيل غير مسؤولة وتمثل تحريضاً على الفتنة".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أيام هجمات بالصواريخ على إيران، مستهدفة مقار حكومية، وأسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته وكبار القادة الإيرانيين، في حين ردت إيران بضربات على أهداف إسرائيلية وعدد من دول الخليج والمصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان.