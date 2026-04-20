لبنان يعلن تشكيل وفد للتفاوض مع إسرائيل برئاسة سيمون كرم

شفق نيوز- بيروت

أعلنت الرئاسة اللبنانية، يوم الاثنين، أن الرئيس جوزيف عون، قرر تكليف وفد لبناني برئاسة سيمون كرم، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، لتولي المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.

وذكرت الرئاسة، أن "الهدف من هذه المفاوضات يتمثل في وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى العمل على نشر الجيش اللبناني حتى الحدود".

وأشارت إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبدى، خلال اتصال هاتفي، تفهمه لمطالب لبنان، وتدخل لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الجيش الإسرائيلي، تحذيراته لسكان عشرات القرى في جنوب لبنان، داعيا إلى عدم العودة إلى مناطقهم أو الاقتراب من نهر الليطاني ومحيطه.

وأعلن ترمب، في 16 نيسان/ أبريل الجاري، أن قادة إسرائيل ولبنان اتفقوا على وقفٍ لإطلاق النار لمدة عشرة أيام.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مع احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن النفس عند أي تهديد.

كما يطلب من لبنان اتخاذ إجراءات لمنع أي هجمات ضد إسرائيل، والتأكيد على أن القوات الأمنية اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، مع استمرار وساطة الولايات المتحدة لتسهيل المحادثات بين الطرفين.