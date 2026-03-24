لبنان يطرد السفير الإيراني

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، يوم الثلاثاء، سحب اعتماد السفير الإيراني المعيّن في لبنان، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه.

وذكرت الخارجية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لبنان توفيق صمدي خوشخو، وقابله الأمين العام السفير عبد الستار عيسى، وأبلغه قرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيَّن محمد رضا شيباني، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه الأحد المقبل الواقع في التاسع والعشرين من آذار/ مارس 2026".

فيما استدعت وزارة الخارجية، بحسب البيان، سفير لبنان لدى إيران أحمد سويدان للتشاور، وذلك على خلفية ما وصفته لبنان بانتهاك طهران لأعراف التعامل الدبلوماسي بين البلدين.