لبنان يشترط وقف النار وانسحاب إسرائيل لأي مفاوضات

شفق نيوز- بيروت

ربطت رئاستا الجمهورية والبرلمان في لبنان، اليوم الخميس، أي مسار تفاوضي مع إسرائيل بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، بما يضمن سيادة الدولة.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن "وقف إطلاق النار يشكل المدخل الطبيعي لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مؤكداً أن "ملف التفاوض تتولاه السلطات الرسمية حصراً باعتباره مسألة سيادية".

وأضاف أن "انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية يعد شرطاً أساسياً لتثبيت وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

وفي السياق، أفادت رئاسة مجلس النواب بأن رئيس المجلس نبيه بري تلقى اتصالاً من محمد باقر قاليباف، جرى خلاله التأكيد على ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أن محادثات ستجري بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى "توفير مساحة لالتقاط الأنفاس" بين الجانبين.

في المقابل، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع أن التقديرات تشير إلى عدم قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.