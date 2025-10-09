لبنان يسير المرحلة الرابعة من العودة المنظمة للنازحين السوريين

شفق نيوز- بيروت

انطلقت قافلة العودة المنظمة للنازحين السوريين، يوم الخميس، من مدينة طرابلس شمال لبنان في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عودتهم برعاية المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وضمت القافلة عددا كبيرا من المواطنين السوريين الذين وصلوا مع أمتعتهم تمهيدا للعودة، حيث وفر الجانب اللبناني جميع التسهيلات اللوجستية والإدارية اللازمة لتسيير العملية بسلاسة.

وانطلقت المرحلة الرابعة من العودة المنظمة من طرابلس باتجاه معبر العريضة الحدودي، وتشمل إعفاء جميع المغادرين من الرسوم المستحقة، إضافة إلى تقديم الخدمات الضرورية لهم لتسهيل إجراءات المغادرة وضمان عودة آمنة ومنظمة.

وتعد هذه القافلة خطوة مهمة في مسار الجهود اللبنانية الرامية إلى تسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، كما تعكس التزام الحكومة اللبنانية بتأمين الدعم اللازم وتوفير الظروف الملائمة لهذه العودة.

ويذكر أن عملية العودة المنظمة تمت بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية المعنية، لضمان تنفيذ العملية وفق المعايير الإنسانية الدولية.