لبنان يرفض طلباً إيرانياً لهبوط طائرتين في بيروت خشية استهداف إسرائيلي

شفق نيوز- بيروت

رفضت الحكومة اللبنانية طلبا إيرانيا للسماح، لطائرتين إيرانيتين بالهبوط في مطار بيروت،على متنهما شخصيات رسمية ومرجعيات دينية، خشية من أي استهداف إسرائيلي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر وزارية بارزة، أن "الحكومة الإيرانية كانت قد رفعت، الثلاثاء الماضي، عبر سفارتها في بيروت، طلبا رسميا إلى الحكومة اللبنانية للسماح لطائرتي ركاب تقلان شخصيات إيرانية ومرجعيات دينية بالهبوط في المطار، بهدف المشاركة في المراسم التي يقيمها حزب الله لمناسبة مرور عام على اغتيال الأمينين العامين السابق للحزب حسن نصر الله و هاشم صفي الدين".

وأوضحت المصادر الوزارية، أن "الحكومة اللبنانية درست الطلب بشكل معمق، وأجرت سلسلة من الاتصالات بهدف استكشاف الأخطار المترتبة على هذه الخطوة، ولا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة باستهداف المطار في حال السماح لطائرة إيرانية بالهبوط فيه".

وأكدت المصادر، أن "نتائج هذه الاتصالات أظهرت أن الخطر قائم بالفعل، وأن احتمالات استهداف الطائرتين عالية، خصوصا في ظل غياب أي التزامات أمريكية بتقديم ضمانات أو توفير مظلة أمنية تضمن هبوطهما الآمن على أرض المطار".