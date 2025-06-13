لبنان يحلق غرباً فقط والعراق يعلق الطيران نحو بيروت

شفق نيوز/ أكدت هيئة الطيران المدني في لبنان، يوم الجمعة، أن الأجواء اللبنانية لا تزال مفتوحة جزئياً، مع استمرار حركة الطائرات عبر الخط الغربي باتجاه الأجواء القبرصية فقط، فيما أُغلقت كافة المسارات الجوية باتجاه العراق وسوريا والأردن.

وقال مدير عام الطيران المدني اللبناني، أمين جابر، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطوط الجوية الشرقية باتجاه سوريا والعراق والأردن مغلقة حالياً، وبالتالي لا توجد رحلات تغادر لبنان عبر تلك المسارات"، مبيناً أن "كافة الرحلات تغادر حصراً عبر الأجواء القبرصية في المسار الغربي".

وأضاف أن "العراق أوقف الرحلات القادمة إلى بيروت، وكذلك لا توجد حركة جوية من لبنان باتجاه المطارات العراقية، فيما تتجه بعض الطائرات اللبنانية نحو عمان عبر مسار محدد من الأجواء الأردنية"، مبيناً أن "الأجواء القبرصية تمثل حالياً البوابة الجوية الوحيدة المفتوحة أمام الطيران اللبناني، وهي تشكل نقطة وصل رئيسية نحو أوروبا وتغطي نطاقاً جوياً واسعاً يضم محيط سوريا وتركيا وفلسطين المحتلة".

وأشار جابر، إلى أن "لجنة تقييم المخاطر تتابع الوضع ميدانياً، وإذا ما استشعرنا وجود تهديد جوي يستوجب إغلاق الأجواء اللبنانية بالكامل، فسيُتخذ القرار في حينه"، مضيفاً أن "مطار بيروت لا يزال مفتوحاً، ولا مانع من تسيير أي رحلات عبر المسارات المتاحة".

وختم جابر بالقول: "حالياً لا نملك مداخل جوية من الشرق، وفي حال قررت السلطات العراقية إعادة فتح أجوائها، سنعيد تسيير الرحلات فوراً".

وأفاد مصدر أمني، فجر اليوم الجمعة، بغلق الاجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.