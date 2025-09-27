لبنان يحدد أسس العلاقة مع إيران: سيادة متبادلة واستقلالية داخلية

شفق نيوز- بيروت

أكد رئيس حكومة لبنان نواف سلام لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، يوم السبت، أن العلاقات الثنائية ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وقال رئيس الحكومة سلام لضيفه لاريجاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان: "نشدد على أنّ استقامة العلاقات اللبنانية - الإيرانية ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام المتبادل لسيادة كل من الطرفين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وعلى صعيد متصل، أجاب لاريجاني على سؤال حول ما ذكره المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك بأن 60 مليون دولار شهريا تصل إلى حزب الله اللبناني: "أعتقد أنه صدر عنه بسبب الغضب، غضب مرة في هذا المكان".

وكانت الحكومة اللبنانية، رفضت أمس الجمعة، طلبا إيرانيا للسماح، لطائرتين إيرانيتين بالهبوط في مطار بيروت،على متنهما شخصيات رسمية ومرجعيات دينية، خشية من أي استهداف إسرائيلي.

ورفعت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، عبر سفارتها في بيروت، طلبا رسميا إلى الحكومة اللبنانية للسماح لطائرتي ركاب تقلان شخصيات إيرانية ومرجعيات دينية بالهبوط في المطار، بهدف المشاركة في المراسم التي يقيمها حزب الله لمناسبة مرور عام على اغتيال الأمينين العامين السابق للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

في 27 أيلول/ سبتمر 2024، نفّذت إسرائيل عملية استهدفت حسن نصر الله، بعد أقل من عام على اندلاع حرب غزة وفتح جبهة الجنوب إسنادا لها، واعتبر اغتياله الأخطر في تاريخ الحزب منذ تأسيسه، إذ غيّبت قائده الذي ارتبط اسمه بكل مواجهة كبرى خاضها الحزب خلال 3 عقود.