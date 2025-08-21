لبنان يبدأ عمليات سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية

شفق نيوز- بيروت

تبدأ اليوم في لبنان المرحلة الأولى من خطة تسلم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، وذلك تنفيذا لمقررات القمة اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 21 مايو ايار الماضي بين الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

وينطلق المسار من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث تسلَّم دفعة أولى من السلاح وتوضع في عهدة الجيش اللبناني.

وستشكل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تستكمل بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة بمخيم برج البراجنة وباقي المخيمات الفلسطينية.

كما تأتي العملية تنفيذا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتاريخ 23 مايو ايار، برئاسة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح، لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان.