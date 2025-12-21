لبنان يبدأ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمال الليطاني

شفق نيوز- بيروت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الأحد، أن المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح ستشمل المنطقة بين ضفتي نهر الليطاني جنوبا، ونهر الأولي شمالا.

وقال سلام، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "المرحلة الثالثة ستكون مخصصة لمدينة بيروت وجبل لبنان، تليها المرحلة الرابعة في البقاع، ثم باقي المناطق اللبنانية".

وأشار إلى أن "المؤسسة العسكرية اللبنانية نجحت حتى الآن في بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب نهر الليطاني وصولًا إلى الحدود الجنوبية، باستثناء النقاط التي تحتلها إسرائيل، والتي يجب أن تنسحب منها دون تأخير".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء سينعقد في مطلع العام الجديد لتقييم نتائج المرحلة الأولى"، مؤكدا ضرورة قيام "إسرائيل بخطوات مقابلة تشمل وقف اعتداءاتها وخروقاتها لقرار وقف الأعمال العدائية".

واعتبر سلام أن "هذه الإجراءات لا تمنع لبنان من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، والتي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولي"، مشيرا إلى أن "هذه المنطقة تعتبر كبيرة نسبيًا وتتطلّب متابعة دقيقة من الجيش اللبناني".