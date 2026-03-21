لبنان وإيران.. اشتباكات ضارية عند الحدود واستهداف "بن غوريون" بمسيرات انتحارية

شفق نيوز - بيروت / طهران

أعلن حزب الله اللبناني، يوم السبت، أن مقاتليه اشتبكوا مع قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق داخل الأراضي اللبنانية، محققين إصابات مباشرة، تزامناً مع تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

وذكر الحزب في بيانات عسكرية متتالية، أنه استهدف برشقة صاروخية تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام جنوبي لبنان.

وأضاف أن عناصره اشتبكوا مع قوة إسرائيلية حاولت التوغل باتجاه مبنى بلدية الناقورة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهداف تجمعين للجيش الإسرائيلي بدفعات صاروخية؛ أحدهما في موقع "المرج" مقابل بلدة مركبا، والآخر في مشروع الطيبة.

وعلى صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قوات الجيش الإيراني شنت هجوماً بالطائرات المسيرة استهدف خزانات وقود وطائرات للتزود بالوقود في مطار "بن غوريون" الإسرائيلي.