لبنان.. هجوم يستهدف قوات "اليونيفيل" وماكرون يتهم حزب الله

شفق نيوز- بيروت

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، يوم السبت، مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين إثر تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار من قبل جهات غير حكومية في جنوب لبنان.

وأفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "جندياً فرنسياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون خلال الهجوم"، مشيراً إلى أن "كل المؤشرات تفيد بوقوف حزب الله وراء العملية".

وطالب ماكرون السلطات اللبنانية بـ"التحرك الفوري لتوقيف الجناة وتحمل مسؤولياتها إلى جانب قوات اليونيفيل".

من جهته، قدم الرئيس اللبناني جوزيف عون تعازيه لنظيره الفرنسي بمقتل الجندي، في وقت أكدت فيه وزيرة الجيوش الفرنسية أن "الحادثة وقعت نتيجة إطلاق نار مباشر ضمن كمين استهدف الدورية".

إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني فتح تحقيق لكشف ملابسات الهجوم والعمل على ملاحقة المتورطين وتوقيفهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده مسلحين خرقوا وقف إطلاق النار واقتربوا من قواته جنوب الخط الأصفر في لبنان، مشيراً إلى استهدافهم جواً وبراً بعد اعتبارهم تهديداً.