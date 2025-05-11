لبنان.. أهالي بلدة جنوبية يحتجزون قوة من "اليونيفيل"

شفق نيوز/ أفاد موقع "روسيا اليوم عربية"، يوم الأحد، بأن أهالي إحدى البلدات في جنوب لبنان قاموا باحتجاز قوة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وذكر الموقع أن بلدة ياطر في جنوب لبنان شهدت إشكالاً بين الأهالي وقوة إيطالية تابعة لـ"اليونيفيل" دخلت إلى حي سكني دون مؤازرة من الجيش اللبناني.

وبين أن القوة الإيطالية اقتحمت أحد المنازل في البلدة فقام أحد أبناء البلدة باحتجاز القوة عبر إغلاق طريق المنزل بسيارته.

وفي واقعة مشابهة نهاية نيسان/ أبريل الماضي، اعترض أهالي بنت جبيل في جنوب لبنان، على دخول قوة من "اليونيفيل" إلى البلدة دون مؤازرة من الجيش اللبناني.

وشهدت بلدة "ياطر" نفسها الشهر الماضي، إخلاء منازل وانتشار للجيش اللبناني و"اليونيفيل" بعد تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي، وشنه غارة تحذيرية استهدفت محيط عدد من المنازل بعد تلقي أصحابها تهديدات وطلب إخلاء من الجيش الإسرائيلي.

وتقع بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية.