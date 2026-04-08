لبنان.. مئات الضحايا بالقصف الإسرائيلي واغتيال "صادق النابلسي"

شفق نيوز- بيروت

أعلنت لبنان، يوم الأربعاء، عن سقوط مئات الضحايا جراء القصف الإسرائيلي العنيف عليها منذ ظهيرة اليوم، إلى جانب اغتيال القيادي في حزب الله صادق النابلسي.

وقال وزير الصحة اللبناني، راكان ناصر الدين، إن المئات بين قتلى ومصابين في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية.

وأضاف أن: المستشفيات مكتظة بالضحايا.

كما جرى تداول أنباء أن عدد القتلى حتى الآن، بلغ أكثر من 300، إلى جانب مئات الجرحى.

كما صدرت تحذيرات بمكبرات الصوت من السفارة الأميركية في منطقة عوكر شرق بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر، أنه يخلي مستشفيات بيروت الآن من المرضى لاستيعاب جرحى الغارات.

بالمقابل، جرى تأكيد اغتيال "الشيخ صادق النابلسي" شقيق محمد عفيف الناطق السابق باسم حزب الله.