لبنان.. مقتل وإصابة أكثر من 124 شخصاً إثر غارات إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

قُتل 24 شخصاً وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر غارات إسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت مصادر ميدانية وعسكرية، إن اشتباكات اندلعت من مسافة صفر بين عناصر الحزب والجيش الإسرائيلي في مناطق القنطرة وأطراف دير سريان وبيت ليف والخيام (الحي الشرقي)، إضافة إلى الناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان.

كما واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات على مناطق متفرقة في الجنوب، مستهدفة خلال الساعات الأخيرة منطقة المنصوري ومدينة النبطية وبلدات كفررمان وحبوش.

واستهدفت غارة إسرائيلية وفقاً للمصادر ذاتها، منزلاً في بلدة حانين، وأخرى مبنى قرب منطقة القليلة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال قرى في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله، تنفيذ عدد من العمليات، وفق بيانات متتابعة صدرت بعد منتصف الليل، شملت "استهداف تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة (خلة العين وساحة البلدة) برشقات صاروخية عدة، واستهداف قوة إسرائيلية حاولت التقدم عند خلة الجوار شرق بلدة بيت ليف".

كما شملت عمليات حزب الله "استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي قرب جبّانة بلدة القنطرة وبركة بلدة دبل برشقات صاروخية، وتفجير عبوات ناسفة بآليات وجنود الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم التقدم على طريق الطيبة – القنطرة، وتفجير عبوات ناسفة بآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان، مع تأكيد وقوع إصابات".

وشملت العمليات أيضاً، "استهداف مستوطنة كريات شمونة مرتين برشقات صاروخية، واستهداف دبابة ميركافا في الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة البياضة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر"، وفقاً لبيانات الحزب.