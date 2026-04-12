لبنان.. مقتل مسؤول في حزب الله إثر ضربة إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

أفاد إعلام حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، بمقتل محمد معنية، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في جنوب لبنان.

بحسب تقارير إعلامية، فقد قضى القيادي متأثراً بجراح أصيب بها جراء غارة إسرائيلية التي استهدفت مجمع السيدة الزهراء في صيدا.

وفي الثاني من آذار/ مارس الماضي، فتح حزب الله جبهة لبنان وسط الصراع الذي تفجر بين إيران وإسرائيل وأميركا، إثر إطلاقه صواريخ ومسيرات نحو مستوطنات في شمال إسرائيل.

لترد القوات الإسرائيلية بغارات عنيفة على العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، فضلاً عن البقاع شرقي البلاد والجنوب.