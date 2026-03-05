لبنان.. مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على مخيم في طرابلس

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس، مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على مخيم البداوي في طرابلس.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في حزب الله اللبناني في العاصمة بيروت، رداً على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلاً إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.

بينما أعلن حزب الله استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه حزب الله على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.

وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.