لبنان.. مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على بعلبك (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين إثر هجوم بمسيّرة إسرائيلية على مدينة بعلبك، فيما أشارت معلومات متداولة أن القتيلين، قياديان في حزب الله.

وذكرت "الوكالة اللبنانية للإعلام"، أن مسيّرة استهدفت سيارة في محلة العسيرة مدينة بعلبك، مما أدى إلى مقتل مواطنين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة إسرائيلية شُنت على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط اثنين.

وتداولت حسابات على منصة "إكس" أنباء عن مقتل القياديين بـ"حزب الله" "حسين سيفو شريف" و"كمال رعد شريف" بالغارة الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

يذكر أن الحكومة اللبنانية وضعت مطلع آب/أغسطس 2025، مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله وكلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.

