لبنان.. مقاتلات وقنابل فسفورية تستهدف "بنت جبيل" وإسرائيل تغلق مداخلها

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام، يوم الاحد، بغلق القوات الإسرائيلية لمداخل مدينة بنت جبيل اللبنانية، فضلا عن تعرضها لقصف مكثف.

وقالت مصادر متعددة، لوسائل الإعلام العربية: اندلاع مواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية عند كل محاور مدينة بنت جبيل.

وأضافت: القوات الإسرائيلية لم تتمكن من الوصول إلى المعالم الرئيسية لمدينة بنت جبيل، فيما تستهدفها المقاتلات الحربية والمدفعية والقنابل الفوسفورية.

وتابعت أن القوات الإسرائيلية أغلقت كل المنافذ الرئيسية إلى مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.