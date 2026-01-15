لبنان.. مسيّرتان إسرائيليتان تستهدفان موقعين في بلدة سحمر بالبقاع

شفق نيوز – بيروت

أفادت مصادر محلية لبنانية، اليوم الخميس، بأن مسيّرتين إسرائيليتين استهدفتا بعد عصر اليوم موقعين في بلدة سحمر الواقعة في البقاع.

وأوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز، بأن "المسيّرتين استهدفتها مبنيين لم تعرف طبيعتهما في بلدة سحمر البقاعية"، مشيرة إلى أن "دوريتين للجيش اللبناني توجهتا إلى الموقعين للكشف على آثار الغارتين".

وأكدت المصادر أن الغارتين نُفّذتا بالتزامن، من دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.

بالمقابل رجّحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن يكون الهدفان موقعين تابعين لحزب الله اللبناني، بانتظار تأكيد من مصادر رسمية.