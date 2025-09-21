لبنان.. مسيّرة إسرائيلية تودي بحياة 5 أشخاص وتصيب آخرين

شفق نيوز- بيروت

قالت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، إن 5 أشخاص قُتلوا وتعرّض آخرون بينهم أطفال لإصابات حرجة، إثر غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فأن سائق الدراجة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية عند أطراف المدينة قد قُتل، كما قُتل أب وطفلتاه كانوا داخل سيارة قريبة من موقع الاستهداف.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "الوكالة الوطنية للإعلام"، في وقت سابق اليوم، بإلقاء إسرائيل عدداً من القنابل المضيئة بين مدينة بنت جبيل حيث نفذت الغارة، وبين بلدة عيترون، جنوبي لبنان.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، أظهرت استهداف الغارة الإسرائيلية للدراجة، عند حي المسلخ في بنت جبيل.

وتأتي الغارة في وقت تواصل إسرائيل هجماتها على الجنوب اللبناني، حيث تقول تل أبيب إنها تستهدف عناصر من حزب الله ومعاقل أسلحته.