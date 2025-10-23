لبنان.. مسيّرة إسرائيلية تشعل النيران في سهل مرجعيون

شفق نيوز- بيروت

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الخميس، بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة جنوبي لبنان ما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، إن "المسيّرة المعادية ألقت قنبلة في سهل مرجعيون، غرب تلة حمامص، ما تسبّب باندلاع حريق".

ووفقاً للوكالة ذاتها، توجهت فرق الدفاع المدني من مركز القليعة إلى المكان، بمؤازرة دورية من الجيش اللبناني.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت السبت الماضي، بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على مجموعة من الأهالي كانوا يقطفون الزيتون في مزرعة بسطرة الواقعة على أطراف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان.

ولم تتحدث المصادر عن تسجيل أي إصابات بين المزارعين وقتها.